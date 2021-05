In the Mood for Love distribuito dalla Tucker Film (Di lunedì 3 maggio 2021) Il cinema è ritornato al cinema e i primi risultati del box office raccontano, senza bisogno di troppi discorsi, l’entusiasmo degli spettatori. Certo, i numeri vanno contestualizzati dentro il perimetro di una progressiva ripartenza, ma sono numeri buoni. Preziosi. In crescita. Numeri che hanno portato In the Mood for Love, distribuito dalla Tucker Film, a tagliare due traguardi significativi in meno di una settimana: il terzo posto del podio, dopo Nomadland e Minari, e la seconda migliore media copia del weekend, un gradino sotto i tre premi Oscar di Chloé Zhao. Restaurato in 4K da L’Immagine ritrovata di Bologna edallaCriterion di New York,partendo dal negativo originale, In the Mood for Love è attualmente programmato in 32 sale ... Leggi su udine20 (Di lunedì 3 maggio 2021) Il cinema è ritornato al cinema e i primi risultati del box office raccontano, senza bisogno di troppi discorsi, l’entusiasmo degli spettatori. Certo, i numeri vanno contestualizzati dentro il perimetro di una progressiva ripartenza, ma sono numeri buoni. Preziosi. In crescita. Numeri che hanno portato In thefor, a tagliare due traguardi significativi in meno di una settimana: il terzo posto del podio, dopo Nomadland e Minari, e la seconda migliore media copia del weekend, un gradino sotto i tre premi Oscar di Chloé Zhao. Restaurato in 4K da L’Immagine ritrovata di Bologna eCriterion di New York,partendo dal negativo originale, In theforè attualmente programmato in 32 sale ...

19.50 / 'In the Mood for Love' sul podio dei film più visti

