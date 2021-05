"In posizione quadrupede, penetrata per 6 o 7 volte. La mia amica fece spallucce". Grillo, i verbali-choc della 19enne (Di lunedì 3 maggio 2021) Emergono nuovi dettagli della tragica notte per cui ora Ciro Grillo e altri tre amici sono indagati con l'accusa di stupro di gruppo. Nel dettaglio sono i verbali dell'interrogatorio dell'accusatrice, la ragazza italo-norvegese, a far parecchio discutere. "I problemi sono iniziati - si legge sulla Verità - quando siamo andati a letto. Uno dei tre, Corsiglia, mi ha preso per i capelli indirizzandomi la testa verso il suo pene, dicendomi cagna apri la bocca e mi chiedeva di fargli sesso orale. Inizialmente ho resistito poi continuava a farmi violenza e a tenermi per i capelli e ho ceduto. Mi ha anche penetrata. Dopo 10 minuti mi ha spinta nel box doccia tenendomi per il collo e mi ha ancora penetrata. Mi dimenavo e cercavo di liberarmi dicendogli che era un animale, uno st***o, ma lui continuava". Ma le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Emergono nuovi dettaglitragica notte per cui ora Ciroe altri tre amici sono indagati con l'accusa di stupro di gruppo. Nel dettaglio sono idell'interrogatorio dell'accusatrice, la ragazza italo-norvegese, a far parecchio discutere. "I problemi sono iniziati - si legge sulla Verità - quando siamo andati a letto. Uno dei tre, Corsiglia, mi ha preso per i capelli indirizzandomi la testa verso il suo pene, dicendomi cagna apri la bocca e mi chiedeva di fargli sesso orale. Inizialmente ho resistito poi continuava a farmi violenza e a tenermi per i capelli e ho ceduto. Mi ha anche. Dopo 10 minuti mi ha spinta nel box doccia tenendomi per il collo e mi ha ancora. Mi dimenavo e cercavo di liberarmi dicendogli che era un animale, uno st***o, ma lui continuava". Ma le ...

GiornoeNotteNew : Grillo Jr:”In posizione quadrupede, penetrata da 3 per 6 o 7 volte”. I verbali – intopic. La deposizione della raga… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Grillo Jr:'In posizione quadrupede, penetrata da 3 per 6 o 7 volte'. I verbali - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Grillo, 'In posizione quadrupede, penetrata da tre per 6 o 7 volte'. I verbali - Affaritaliani : Grillo Jr:'In posizione quadrupede, penetrata da 3 per 6 o 7 volte'. I verbali - isamiccoli52 : RT @Affaritaliani: Grillo, 'In posizione quadrupede, penetrata da tre per 6 o 7 volte'. I verbali -