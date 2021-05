In Germania allentamento delle restrizioni per vaccinati e guariti. La Gran Bretagna punta allo stop al distanziamento dal 21 giugno (Di lunedì 3 maggio 2021) Niente coprifuoco, nessun limite agli incontri privati e stop all’obbligo di tampone per accedere a negozi o altri servizi: la Germania si prepara ad allentare le restrizioni per tutte le persone vaccinate o guarite dal Covid. Il nuovo provvedimento è stato discusso e condiviso dai partiti al governo, Cdu-Csu e Spd. Ora è prevista la consultazione con i Länder, prima dell’approvazione da parte del governo. Secondo le agenzia di stampa tedesche, le modifiche dovrebbero essere ricevere il via libera giovedì dal Bundestag e venerdì dal Bundesrat, per entrare in vigore già il prossimo weekend. La decisione del governo di Angela Merkel arriva dopo un’accelerazione nelle vaccinazioni in Germania. Mentre in Gran Bretagna, dove il numero di somministrazioni effettuate è molto più alto, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Niente coprifuoco, nessun limite agli incontri privati eall’obbligo di tampone per accedere a negozi o altri servizi: lasi prepara ad allentare leper tutte le persone vaccinate o guarite dal Covid. Il nuovo provvedimento è stato discusso e condiviso dai partiti al governo, Cdu-Csu e Spd. Ora è prevista la consultazione con i Länder, prima dell’approvazione da parte del governo. Secondo le agenzia di stampa tedesche, le modifiche dovrebbero essere ricevere il via libera giovedì dal Bundestag e venerdì dal Bundesrat, per entrare in vigore già il prossimo weekend. La decisione del governo di Angela Merkel arriva dopo un’accelerazione nelle vaccinazioni in. Mentre in, dove il numero di somministrazioni effettuate è molto più alto, il ...

