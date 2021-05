In Africa è ancora il lavoro informale a permettere la sopravvivenza della maggioranza (Di lunedì 3 maggio 2021) Nella capitale del Niger, Niamey, il primo di maggio ci sono stati appena un paio di cortei. Le Centrali Sindacali hanno ridotto le festività rituali a causa del Ramadan e del caldo insopportabile di questi giorni. In margine del corteo sono state presentate al ministro dell’Impiego e della protezione sociale, Dr. Ibrahim Boukary, la lunga lista delle rivendicazioni sindacali. Figuravano: il rispetto delle convenzione dell’Organizzazione Internazionale del lavoro (Oit) per i lavoratori migranti, i lavoratori domestici, le condizioni di lavoro negli hotel e le violazioni sessiste sui luoghi di lavoro… In antecedenza il ministro aveva provveduto alla decorazione dei lavoratori che, nel luogo di lavoro, hanno dato prova di abnegazione e dedizione. Dodici di loro, dipendenti di società, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Nella capitale del Niger, Niamey, il primo di maggio ci sono stati appena un paio di cortei. Le Centrali Sindacali hanno ridotto le festività rituali a causa del Ramadan e del caldo insopportabile di questi giorni. In margine del corteo sono state presentate al ministro dell’Impiego eprotezione sociale, Dr. Ibrahim Boukary, la lunga lista delle rivendicazioni sindacali. Figuravano: il rispetto delle convenzione dell’Organizzazione Internazionale del(Oit) per i lavoratori migranti, i lavoratori domestici, le condizioni dinegli hotel e le violazioni sessiste sui luoghi di… In antecedenza il ministro aveva provveduto alla decorazione dei lavoratori che, nel luogo di, hanno dato prova di abnegazione e dedizione. Dodici di loro, dipendenti di società, ...

