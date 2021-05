In 10 anni l’Amazzonia ha prodotto più anidride carbonica di quanta ne abbia assorbita (Di lunedì 3 maggio 2021) (Foto: Universal Images Group/Getty Images)Negli ultimi 10 anni, a causa dei continui incendi e disboscamenti, la foresta amazzonica brasiliana ha prodotto quasi il 20% in più della quantità di anidride carbonica che è riuscita ad assorbire nello stesso periodo. È la conclusione a cui giunge uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature climate change. Secondo i ricercatori tra il 2010 e il 2019 il bacino amazzonico del Brasile ha emesso 16,6 miliardi di tonnellate di CO2 e ha assorbiti solo 13,9. Gli stessi scienziati non sanno stabilire fino a che punto questa tendenza possa diventare irreversibile. “Ci aspettavamo dei dati di questo tipo – ha dichiarato al Guardian Jean-Pierre Wigneron, scienziato dell’Istituto nazionale di ricerca agronomica francese (Inra) e coautore dello studio – ma è la prima volta che ... Leggi su wired (Di lunedì 3 maggio 2021) (Foto: Universal Images Group/Getty Images)Negli ultimi 10, a causa dei continui incendi e disboscamenti, la foresta amazzonica brasiliana haquasi il 20% in più della quantità diche è riuscita ad assorbire nello stesso periodo. È la conclusione a cui giunge uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature climate change. Secondo i ricercatori tra il 2010 e il 2019 il bacino amazzonico del Brasile ha emesso 16,6 miliardi di tonnellate di CO2 e ha assorbiti solo 13,9. Gli stessi scienziati non sanno stabilire fino a che punto questa tendenza possa diventare irreversibile. “Ci aspettavamo dei dati di questo tipo – ha dichiarato al Guardian Jean-Pierre Wigneron, scienziato dell’Istituto nazionale di ricerca agronomica francese (Inra) e coautore dello studio – ma è la prima volta che ...

