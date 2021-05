Immatricolazioni - Il lungo termine tenta il rimbalzo | il breve no

(Di lunedì 3 maggio 2021) Continua a migliorare, pur rimanendo in territorio negativo, il livello delle nuoveper il noleggio arispetto ai mesi pre-pandemici del 2019 e del 2020: dopo il -14,21% di gennaio e il -16,43% di febbraio sugli stessi mesi del 2020, ecco il -4,91% di marzo, confrontato però da Dataforce sullo stesso mese del 2019, visto che lo scorso anno, in Italia, il mercato era bloccato a causa Covid-19. La società di analisi tedesca, specializzata nel mondo automotive, ha infatti comunicato che confronterà i numeri del mercato da marzo a maggio sui corrispondenti mesi del 2019, visto che una comparazione dei dati del 2021 con quelli relativi al periodo corrispondente del 2020 non sarebbe significativa. I numeri. Il dato complessivo delledi auto a noleggio a...

ANIASA_ : RT @TIG_italia: L'impatto della pandemia sul settore Autonoleggio: Noleggio a lungo termine: +2% di fatturato Noleggio a breve termine: gir… -

Ultime Notizie dalla rete : Immatricolazioni lungo

Quattroruote

...Trade and Investment Working Group Meeting (fino a martedì 04/05/2021) Auto -di ... Tesoro - Regolamento medio -Aziende : Digital Value - Assemblea: Bilancio Fnm - Assemblea: ...Lunedì 03/05/2021 Appuntamenti : G20 - Culture Ministers' Meeting Auto -di aprile a cura del Ministero dei Trasporti G20 - Secondo Trade and Investment ...- Regolamento medio -...Le flotte riducono le perdite grazie alle ibride e all'expolit di alcune società di Nlt. Lo short term continua a soffrire ...AUTO IN PROSPETTIVA… Risponde Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Italia Mercato I primi tre mesi del 2021, con 446.978 immatricolazioni, ...