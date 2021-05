(Di lunedì 3 maggio 2021) Continua a migliorare, pur rimanendo in territorio negativo, il livello delle nuoveper il noleggio arispetto ai mesi pre-pandemici del 2019 e del 2020: dopo il -14,21% di gennaio e il -16,43% di febbraio sugli stessi mesi del 2020, ecco il -4,91% di marzo, confrontato però da Dataforce sullo stesso mese del 2019, visto che lo scorso anno, in Italia, il mercato era bloccato a causa Covid-19. La società di analisi tedesca, specializzata nel mondo automotive, ha infatti comunicato che confronterà i numeri del mercato da marzo a maggio sui corrispondenti mesi del 2019, visto che una comparazione dei dati del 2021 con quelli relativi al periodo corrispondente del 2020 non sarebbe significativa. I numeri. Il dato complessivo delledi auto a noleggio a...

Advertising

dinoadduci : Immatricolazioni - Il lungo termine tenta il rimbalzo, il breve no - chevida : Noleggio, immatricolazioni: il lungo termine tenta il rimbalzo, il breve no @DataforceGmbH @ANIASA_ @Ghiringhelli s… -

Ultime Notizie dalla rete : Immatricolazioni lungo

Quattroruote

Parliamo delledello scorso mese, marzo, dove l'Italia ha visto dei dati di ... Allora ecco la grande promozione del noleggio atermine , che consentirebbe all'automobilista di ..."Questo mostra che abbiamo davanti a noi un cammino ancora", commenta Wolnik. La sua associazione conferma peraltro la previsione per l'insieme dell'anno, che verte su 270'000. ...Previsione UNRAE: senza rifinanziamento degli incentivi 300.000 vetture a rischio - Ad aprile continua il trend discendente del mercato dell’auto in Italia, sui cui numeri hanno ancora scarsissimo pes ...Come sono andate le vendite di elettriche (BEV) e ibride plug-in (PHEV)? Bene ad aprile 2021 in Italia. Sono 11.504 unità, raggiungendo la quota di mercato ...