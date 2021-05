Il voto in India piega il presidente Modi | disastrosa la sua gestione della pandemia

(Di lunedì 3 maggio 2021) Le elezioni nello Stato del Bengala hanno dato solo un assaggio di quello che potrebbe accadere nelle elezioni Statali in, ossia il tonfo del partito nazionalista indù del premier Narendra. ...

La sconfitta che brucia di più è senz'altro quella del Bengala Occidentale, dove è stata riconfermata per la terza volta Mamata Banerjee, unica donna governatrice dell'e feroce critica di Modi. ...Particolarmente atteso era l'esito delnello Stato del West Bengal. Nonostante l' avanzata ... l'unica donna a capo di un governo locale innonché leader del Trinamool Congress (Tmc), un ...Con il Paese che è vicino ai 20 milioni di casi, 3.500 morti in 24 ore e con le vaccinazioni che vanno a rilento, il partito del premier è stato sconfitto nello Stato chiave del Bengala Occidentale ...Le elezioni per il rinnovo delle assemblee legislative degli Stati indiani dell'Assam e del Kerala hanno visto la conferma delle ...