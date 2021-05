Il virologo Menichetti | ' C' è un clima da liberi tutti e ripartenze senza prudenza'

(Di lunedì 3 maggio 2021)gli scienziati stanno alzando la voce in coro contro gli assembramenti di ieri in piazza Duomo, giudicandoli irresponsabili e come una minaccia per i sacrifici compiuti fino ad ora. "I ...

globalistIT : Purtroppo ci sono tanti alleati del virus #aperture #liberitutti #prudenza - fabiobellentani : RT @globalistIT: Parla il primario di malattie infettive di Pisa #coprifuoco #COVID19 #esperti - globalistIT : Parla il primario di malattie infettive di Pisa #coprifuoco #COVID19 #esperti -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Menichetti

Globalist.it

Così ilFrancesco, primario di Malattie infettive dell'ospedale di Pisa, sugli assembramenti di ieri in piazza Duomo a Milano dopo la vittoria nerazzurra del campionato di ...Quello delFrancesco, primario di Malattie infettive dell'ospedale di Pisa, è solo uno dei tanti avvertimenti che gli esperti lanciano in queste settimane a proposito delle '...Primario di Malattie infettive dell'ospedale di Pisa, sugli assembramenti di ieri in piazza Duomo a Milano dopo la vittoria nerazzurra del campionato di calcio ...«Mai perdere di vista il problema delle varianti, perché è facile che il Covid diventi endemico come l'influenza e che come l'influenza richiederà un ...