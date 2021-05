Il video del fuorionda di Elisabetta Casellati sui 124 voli di stato: “Non c’erano treni e aerei” (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo l’inchiesta di Repubblica sull’uso dei voli di stato della presidente del Senato durante la Pandemia (124 viaggi), Maria Elisabetta Alberti Casellati ha evitato di rispondere alle domande dei cronisti a margine della cerimonia di intitolazione delle prime vie e piazze dell’area Expo 2015 a Milano. Durante una conversazione con il sindaco Beppe Sala, si è però difesa: “2018, zero voli. 2019, zero voli”. I voli intrapresi nel 2021 per motivi istituzionali: “Tutto per arrivare a lavorare – ha detto intercettata in un fuorionda – non c’erano treni, non c’erano aerei, questo nessuno lo dice”. Secondo quanto ricostruito da Repubblica la presidente del Senato avrebbe utilizzato il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo l’inchiesta di Repubblica sull’uso deididella presidente del Senato durante la Pandemia (124 viaggi), MariaAlbertiha evitato di rispondere alle domande dei cronisti a margine della cerimonia di intitolazione delle prime vie e piazze dell’area Expo 2015 a Milano. Durante una conversazione con il sindaco Beppe Sala, si è però difesa: “2018, zero. 2019, zero”. Iintrapresi nel 2021 per motivi istituzionali: “Tutto per arrivare a lavorare – ha detto intercettata in un– non, non, questo nessuno lo dice”. Secondo quanto ricostruito da Repubblica la presidente del Senato avrebbe utilizzato il ...

