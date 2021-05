Il vegetale | il film con Fabio Rovazzi stasera su Rai2

(Di lunedì 3 maggio 2021)sualle 21:20 appuntamento con, protagonista de Il, la commedia diretta nel 2018 da Gennaro Nunziante.protagonista della prima serata,sualle 21:20, con Il, la commedia diretta nel 2018 da Gennaro Nunziante, che vede nel cast anche Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta e Barbara D'Urso nei panni di se stessa.) è un 24enne neolaureato alla ricerca di un lavoro che rispetti la sua etica di onestà al 100%. Da anni non ha più rapporti col padre, ricco e cinico imprenditore che ha messo su una nuova famiglia dopo la morte della moglie, e che, insieme alla sorella minore, lo considera ...

Il vegetale è il primo film di Gennaro Nunziante senza Checco Zalone, con il quale collaborava fin dai tempi di Cado dalle nubi. Ed è anche la prima prova da attore per Fabio Rovazzi.