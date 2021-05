Il vegetale | il film con Fabio Rovazzi in onda lunedì 3 maggio su Rai 2 Trama e curiosità

(Di lunedì 3 maggio 2021)2021 alle ore 21:00 su Rai 2 e sulla piattaforma RaiPlay verrà trasmesso ilIlcon, diventato molto famoso negli ultimi anni anche grazie alla sua amicizia con Gianni Morandi. Il: ilIlè undel 2018 per la regia del campione di incassi Gennaro Nunziante. Il regista e sceneggiatore dopo il fortunato sodalizio lavorativo con Checco Zalone che lo ha portato a superare tutti i record di incassi in casa nostra, torna alla regia di una commedia che vede al centro la storia di un neolaureato di Milano. Ilè l’esordio cinematografico dicome attore protagonista in un ...

rosa_tedesco13 : RT @ITERESI1: Ti si Amaaaa @carmelitadurso Grazie a Te e a tutto il team che lavora con Te perla stupenda puntata di #domenicalive e per og… - ITERESI1 : Ti si Amaaaa @carmelitadurso Grazie a Te e a tutto il team che lavora con Te perla stupenda puntata di… - paoloigna1 : RT @RaiDue: Fabio è considerato dalla sua famiglia un vegetale, ma un evento inaspettato cambierà il corso delle cose ?? ?? Questa sera alle… - inarteziogio : RT @RaiDue: Fabio è considerato dalla sua famiglia un vegetale, ma un evento inaspettato cambierà il corso delle cose ?? ?? Questa sera alle… - RaiDue : Fabio è considerato dalla sua famiglia un vegetale, ma un evento inaspettato cambierà il corso delle cose ?? ?? Ques… -

Ultime Notizie dalla rete : vegetale film

Redazione Sorrisi21:20 domani sera stasera in onda 03 May L'esordio al cinema di Fabio Rovazzi come attore protagonista del"Il" . Diretto da Gennaro Nunziante (già regista di tutti i successi di Checco Zalone ) ilè una commedia graziosa ed edificante che racconta le avventure di un giovane neo - ...Lunedì 3 maggio su Rai 2 andrà in onda ilIl, con Fabio Rovazzi . Ildel 2018 scritto e diretto da Gennaro Nunziante, segna il debutto cinematografico di Rovazzi. 'Dopo aver completamente rovinato la discografia italiana, ...Il vegetale: il film. Il vegetale è un film del 2018 per la regia del campione di incassi Gennaro Nunziante. Il regista e sceneggiatore dopo il fortunato sodalizio lavorativo con ...Una comicità innata e una fisicità che lo rende divertente. Mescolate a una vena malinconica. Quello che serve per farci scordare per un po' Fedez ...