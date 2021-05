Il Vegetale film stasera in tv 3 maggio: cast, trama, curiosità, streaming (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Vegetale è il film stasera in tv lunedì 5 maggio 2021 in onda in seconda serata su Rai 2. La pellicola vede l’esordio sul grande schermo di Fabio Rovazzi, lo youtuber fenomeno della scena musicale italiana con il brano Andiamo A Comandare. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Vegetale film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Il Vegetale DATA USCITA: 18/01/2018 GENERE: ANNO: 2018 REGIA: Gennaro Nunziante cast: Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta DURATA: 90 minuti Il Vegetale film ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Ilè ilin tv lunedì 52021 in onda in seconda serata su Rai 2. La pellicola vede l’esordio sul grande schermo di Fabio Rovazzi, lo youtuber fenomeno della scena musicale italiana con il brano Andiamo A Comandare. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ilin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: IlDATA USCITA: 18/01/2018 GENERE: ANNO: 2018 REGIA: Gennaro Nunziante: Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta DURATA: 90 minuti Il...

RomaAppio : RT @VigilanzaT: Film Tv lunedì 3 maggio: Il miglio verde, The Interpreter e Il vegetale in prima visione Rai - Levrieromomoro1 : RT @VigilanzaT: Film Tv lunedì 3 maggio: Il miglio verde, The Interpreter e Il vegetale in prima visione Rai - VigilanzaT : Film Tv lunedì 3 maggio: Il miglio verde, The Interpreter e Il vegetale in prima visione Rai… -