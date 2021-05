Il vaccino Pfizer protegge dall'infezione al 70% dopo prima dose. Casi dimezzati in famiglia (Di lunedì 3 maggio 2021) dopo i dati sulla protezione dalla malattia, arrivano dati sull'efficacia del vaccino della Pfizer/BioNTech nel prevenire il contagio e indicano che la protezione è del 70% 21 giorni dopo la prima dose... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 3 maggio 2021)i dati sulla protezionea malattia, arrivano dati sull'efficacia deldella/BioNTech nel prevenire il contagio e indicano che la protezione è del 70% 21 giornila...

RobertoBurioni : Pfizer ha presentato oggi a EMA richiesta per vaccino sopra 12 anni. Fondamentale per riapertura scuole a settembre… - Agenzia_Italia : Per il vaccino Pfizer servirà una terza dose dopo 9 mesi. Lo ha detto il fondatore di BioNtech - Agenzia_Ansa : Arrivano 2,2 milioni di dosi del vaccino Pfizer. Verranno distribuite da domani alle Regioni. Commissariato all'eme… - g_zerbato : RT @MinutemanItaly: Dati ufficiali EMA (Agenzia dell'Unione Europea sui farmaci): - AstraZeneca 967 morti,133.310 effetti avversi - Pfizer… - Stop_SelfInjury : RT @Anna302478978: @ladyonorato Questi i primi risultati sul vaccino letale Pfizer , non è finita , nel tempo avremo un quadro devastante s… -