Il Texas Hold'em Poker: dai casinò alla conquista di giochi e app (Di lunedì 3 maggio 2021) Texas Hold'em, una delle varianti di Poker più conosciute al mondo, sta ottenendo successi crescenti tra i giocatori, anche oltre la sfera dei casinò. Se infatti le sale da gioco – specialmente quelle digitali – sono sempre più attente a questa variante – anche in chiave virtuale – vero è che la modalità cosiddetta "texana" sta conquistando, sempre di più, anche l'attenzione dei videogiochi e delle app dedicate. Si tratta di un approccio sempre più innovativo da parte degli operatori di settore, dunque, che vede protagonista il Texas Hold'em anche all'interno di contesti inediti, come ad esempio quelli dei videogiochi. Uno dei pionieri, in questa direzione, è "Governor of Poker" di Youda Games, una delle ...

akureyr1 : tu hai scoperto il texas hold em qualche anno fa come è nata questa passione - ntesento : ringraziando caressa perché senza di lui a natale non potrei incontrare il gruppo e giocare a poker texas hold em - romasulweb : All-in nel locale: affitta ristorante in zona arancione per un Texas hold'Em, il 'pokerino' interrotto dai carabini… - romatoday : All-in nel locale: affitta ristorante in zona arancione per un Texas hold'Em, il 'pokerino' interrotto dai carabini… -

