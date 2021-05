Il Teatro Petrolini riparte dal 6 al 9 maggio | “Rovistando tra cipria | lustrini | musica e…”

(Di lunedì 3 maggio 2021): Eccola lanza tanto attesa! “trae…” dal 6 al 9Si torna in scena aldi Roma, con lo spettacolo teatrale “trae…” il 6-7-8-92021. Una ripresa in sordina, ma ugualmente colma di entusiasmo, carica positiva e desiderio incontenibile di condividere col nostro pubblico, dopo tanto tempo, momenti di totale abbandono alla spensieratezza. E’ un ideale percorso che, partendo dal grande(oalche ci ospita), si snoda tra racconti, ...

Una volta torna a Roma, ha conseguito la maturità classica, si è iscritta alla facoltà di Scienze Politiche e ha frequentato un corso di recitazione presso la scuola di'Ettore'. Ha ...... dalTenda al varieta' e alla tv ha attraversato oltre mezzo secolo di spettacolo italiano. ... organizzatore, doppiatore, maestro di generazioni di attori, erede naturale di Ettore, ...Teatro a domicilio? Lo porta la Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa, impegnata in un nuovo e particolare progetto, il Delivery G.o.D.o.T., un teatro su prenotazione, con consegna a domicilio. Gli attori ib ...Si torna in scena al Teatro Petrolini di Roma, con lo spettacolo teatrale “Rovistando tra cipria, lustrini, musica e...” il 6-7-8-9 maggio 2021 . Una ripresa in sordina, ma ugualmente colma di entusia ...