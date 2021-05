Il sottosegretario alla Salute Costa: «Vorremmo riaprire gli stadi le ultime due giornate di campionato» (Di lunedì 3 maggio 2021) Il sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Ha commentato le immagini dei tifosi interisti che ieri, dopo la vittoria dello scudetto da parte della squadra di Conte, si sono riversarti in strada, a Milano. “Le istituzioni locali avrebbero dovuto fare qualche controllo in più per evitare i 30 mila tifosi dell’Inter a Piazza Duomo per la festa scudetto, era prevedibile che tante persone si sarebbero riversate in strada. Ci vuole tanto senso responsabilità da parte dei cittadini, altrimenti rischiamo di rovinare tutto quello che è stato fatto finora per contenere il Covid”. Il sottosegretario ha anche parlato di riapertura degli stadi al pubblico, spiegando a che punto è l’iter. “Ritengo sia più facile controllare 1.000 persone in uno ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 maggio 2021) Ilal Ministero della, Andrea, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Ha commentato le immagini dei tifosi interisti che ieri, dopo la vittoria dello scudetto da parte della squadra di Conte, si sono riversarti in strada, a Milano. “Le istituzioni locali avrebbero dovuto fare qualche controllo in più per evitare i 30 mila tifosi dell’Inter a Piazza Duomo per la festa scudetto, era prevedibile che tante persone si sarebbero riversate in strada. Ci vuole tanto senso responsabilità da parte dei cittadini, altrimenti rischiamo di rovinare tutto quello che è stato fatto finora per contenere il Covid”. Ilha anche parlato di riapertura deglial pubblico, spiegando a che punto è l’iter. “Ritengo sia più facile controllare 1.000 persone in uno ...

