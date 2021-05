Il rifiuto della ragazza, la presunta violenza di gruppo, le tre foto agli atti: ecco i dettagli dei pm dietro il caso Grillo – Le carte (Di lunedì 3 maggio 2021) La procura di Tempio Pausania ha depositato un nuovo avviso di conclusione delle indagini nei confronti di Ciro Grillo e dei suoi amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Tutti e quattro sono indagati in concorso per violenza sessuale e stupro di gruppo, aggravato dall’uso di sostanze alcoliche. I pm scrivono che i quattro hanno costretto o comunque indotto con la violenza la 19enne Silvia, nome di fantasia usato per proteggere l’identità della ragazza, a subire atti di natura sessuale, «abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica dovuta all’assunzione di alcol». Nel secondo avviso di chiusura delle indagini, gli inquirenti distinguono le singole responsabilità dei quattro. In particolare Corsiglia è accusato di avere in un ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 maggio 2021) La procura di Tempio Pausania ha depositato un nuovo avviso di conclusione delle indagini nei confronti di Ciroe dei suoi amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Tutti e quattro sono indagati in concorso persessuale e stupro di, aggravato dall’uso di sostanze alcoliche. I pm scrivono che i quattro hanno costretto o comunque indotto con lala 19enne Silvia, nome di fantasia usato per proteggere l’identità, a subiredi natura sessuale, «abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica dovuta all’assunzione di alcol». Nel secondo avviso di chiusura delle indagini, gli inquirenti distinguono le singole responsabilità dei quattro. In particolare Corsiglia è accusato di avere in un ...

