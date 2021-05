Il prossimo Apple Watch sarà straordinario; Misurerà anche temperatura corporea ed idratazione (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ data tempo che Apple lascia trapelare che il prossimo Apple Watch può essere impiegato anche per effettuare misurazioni dei parametri vitali, con risultati che possono risultare utili anche per fini medici. E’ molto probabile che in futuro potrà essere anche in grado di rilevare la pressione sanguigna e il livello di glucosio. Sì, non è un’ipotesi nuova, se ne parla ormai da anni, ma questa volta c’è qualcosa di ancora più concreto rispetto ai rumor e alle informazioni ricavabili dai brevetti dove addirittura si parla di rilevazione del COVID-19 Apple risulta infatti essere il principale cliente di Rockley Photonics, una startup britannica che è al lavoro per sviluppare sensori biometrici simili a quelli integrati negli attuali ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ data tempo chelascia trapelare che ilpuò essere impiegatoper effettuare misurazioni dei parametri vitali, con risultati che possono risultare utiliper fini medici. E’ molto probabile che in futuro potrà esserein grado di rilevare la pressione sanguigna e il livello di glucosio. Sì, non è un’ipotesi nuova, se ne parla ormai da anni, ma questa volta c’è qualcosa di ancora più concreto rispetto ai rumor e alle informazioni ricavabili dai brevetti dove addirittura si parla di rilevazione del COVID-19risulta infatti essere il principale cliente di Rockley Photonics, una startup britannica che è al lavoro per sviluppare sensori biometrici simili a quelli integrati negli attuali ...

