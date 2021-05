Il piano dell’Unione europea per riaprire le frontiere ai turisti vaccinati (Di lunedì 3 maggio 2021) La Commissione propone di allentare le restrizioni su chi ha ricevuto un ciclo completo di vaccinazioni o su chi proviene da Paesi con bassi tassi di contagi Viaggiatori in attesa di partire dalla Stazione centrale di Milano in treno (Milano – 2020-08-02, Marco Passaro)L’Unione europea si avvia verso la riapertura ai viaggi turistici, anche per persone provenienti da paesi terzi che abbiano bassi tassi di infezione da Covid-19, come l’Australia, la Nuova Zelanda o il Regno Unito e per chiunque abbia ricevuto un ciclo completo di uno dei vaccini autorizzati dal Bruxelles. La Commissione europea ha proposto agli Stati membri di allentare le attuali restrizioni sui viaggi entro l’inizio di giugno, in linea con l’evoluzione della situazione epidemiologica e con l’avanzare della campagna vaccinale nei diversi paesi. Dato il consistente ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) La Commissione propone di allentare le restrizioni su chi ha ricevuto un ciclo completo di vaccinazioni o su chi proviene da Paesi con bassi tassi di contagi Viaggiatori in attesa di partire dalla Stazione centrale di Milano in treno (Milano – 2020-08-02, Marco Passaro)L’Unionesi avvia verso la riapertura ai viaggici, anche per persone provenienti da paesi terzi che abbiano bassi tassi di infezione da Covid-19, come l’Australia, la Nuova Zelanda o il Regno Unito e per chiunque abbia ricevuto un ciclo completo di uno dei vaccini autorizzati dal Bruxelles. La Commissioneha proposto agli Stati membri di allentare le attuali restrizioni sui viaggi entro l’inizio di giugno, in linea con l’evoluzione della situazione epidemiologica e con l’avanzare della campagna vaccinale nei diversi paesi. Dato il consistente ...

