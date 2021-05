Il naso come le impronte digitali. NOSEiD, una foto al posto del microchip per rintracciare i cani smarriti (Di lunedì 3 maggio 2021) Trovare un cane smarrito, scandirgli il naso e trovare il proprietario. Uno scenario plausibile secondo gli sviluppatori di NOSEiD, che hanno usato l’unicità dei nasi dei nostri amici a quattro zampe per creare un database da usare in caso di smarrimento.... Leggi su dday (Di lunedì 3 maggio 2021) Trovare un cane smarrito, scandirgli ile trovare il proprietario. Uno scenario plausibile secondo gli sviluppatori di, che hanno usato l’unicità dei nasi dei nostri amici a quattro zampe per creare un database da usare in caso di smarrimento....

