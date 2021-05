Il Mediterraneo si prepara ad una estate di morte mentre l' Italia chiude gli occhi

globalistIT : Lo diciamo prima. Non lo diciamo dopo #migranti #sbarchi #mediterraneo - Carmela_oltre : RT @TgrMediterraneo: Oggi 12,25 @RaiTre La rivoluzione verde @isabbah #Parigi soffocata dall'asfalto e dal cemento prepara una nuova era… - TgrRai : RT @TgrMediterraneo: Oggi 12,25 @RaiTre La rivoluzione verde @isabbah #Parigi soffocata dall'asfalto e dal cemento prepara una nuova era… - isabbah : RT @TgrMediterraneo: Oggi 12,25 @RaiTre La rivoluzione verde @isabbah #Parigi soffocata dall'asfalto e dal cemento prepara una nuova era… - TgrMediterraneo : Oggi 12,25 @RaiTre La rivoluzione verde @isabbah #Parigi soffocata dall'asfalto e dal cemento prepara una nuova… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediterraneo prepara

Globalist.it

Non parliamo dopo. Parliamo, e scriviamo, prima. Quella che si sta preannunciando è una estate di morte nel. Le avvisaglie ci sono tutte. Ancora una tragedia nel. Cinquanta migranti sarebbero morti al largo della Libia nel naufragio di un barcone. E' quanto riferisce la Mezzaluna Rossa libica, citata in un tweet da Al Arabiya. Precedentemente, l'...Mar Grande e Sentinel : due navi che il cantiere genovese San Giorgio del Porto sia demolire dopo avere avviato le pratiche necessarie e in attesa dell'esito (presumibilmente .... ...Non parliamo dopo. Parliamo, e scriviamo, prima. Quella che si sta preannunciando è una estate di morte nel Mediterraneo. Le avvisaglie ci sono tutte.L'allarme dell'ong tedesca su Twitter: "Abbiamo più di 455 persone a bordo della Sea Watch 4. Persone a cui l'Europa non lascia altra via di fuga che rischiare la vita attraversando il Mediterraneo" ...