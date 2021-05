Il Governo dirà sì al Ponte sullo Stretto ma a 3 campate? (Di lunedì 3 maggio 2021) «Vedrete, nei prossimi giorni ci saranno grandi sorprese». A dichiararlo venerdì scorso, durante la puntata di “Scirocco”, il talk in onda su Rtp, era stato il capogruppo dei deputati di Italia... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 3 maggio 2021) «Vedrete, nei prossimi giorni ci saranno grandi sorprese». A dichiararlo venerdì scorso, durante la puntata di “Scirocco”, il talk in onda su Rtp, era stato il capogruppo dei deputati di Italia...

GemmaDucci : RT @soniabetz1: Roba da non crederci ! La vice-direttrice di Rai3 Ilaria Capitani, in quota #Lega, ha preteso di conoscere in anticipo cosa… - ninnitarantino : RT @soniabetz1: Roba da non crederci ! La vice-direttrice di Rai3 Ilaria Capitani, in quota #Lega, ha preteso di conoscere in anticipo cosa… - Gabriflo1 : @GiuseppeConteIT E quindi contro le nomine Rai fatte dai 5 stelle durante il suo governo ?? dopo i porti “mai chius… - NapoliLu : RT @soniabetz1: Roba da non crederci ! La vice-direttrice di Rai3 Ilaria Capitani, in quota #Lega, ha preteso di conoscere in anticipo cosa… - marziodb : RT @soniabetz1: Roba da non crederci ! La vice-direttrice di Rai3 Ilaria Capitani, in quota #Lega, ha preteso di conoscere in anticipo cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo dirà Carlo Emilio Gadda: lettere dal fronte ... potrà comunque ammirarle per suo conto "quando il governo ti invierà le mie spoglie". Tutti i ... "Il naso, certo, adesso valeva di più dell'anima", si dirà nella Cognizione del dolore , a commento del ...

Fedez, la Rai replica: 'Nessuna censura'. Salini: 'Se qualcuno ha parlato di sistema, mi scuso'. Il governo adesso apre un dossier Il dossier è sul tavolo del governo : il 30 aprile è scaduta la presentazione delle candidature per ... ci mancherebbe altro, né di quello che lei dirà.' […] 'Ci tengo a sottolinearle che la Rai ...

Il Governo dirà sì al Ponte sullo Stretto ma a 3 campate? Gazzetta del Sud ... potrà comunque ammirarle per suo conto "quando ilti invierà le mie spoglie". Tutti i ... "Il naso, certo, adesso valeva di più dell'anima", sinella Cognizione del dolore , a commento del ...Il dossier è sul tavolo del: il 30 aprile è scaduta la presentazione delle candidature per ... ci mancherebbe altro, né di quello che lei.' […] 'Ci tengo a sottolinearle che la Rai ...