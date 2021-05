Il giorno in cui ho smesso di giudicare le madri (Di lunedì 3 maggio 2021) Se è vero che dovremmo sempre lasciare liberi gli altri di agire e di fare le loro scelte, è vero anche che l’irresistibile mania di giudicare gli altri ci rende schiave di un circolo vizioso. È questo è vero soprattutto quando si diventa genitori, o quando ancora non lo si è. Io l’ho fatto. Io ho giudicato. E poi sono stata giudicata. Ho capito che essere mamma è bellissimo, gioioso e faticoso. È travolgente per tutte quante le donne, anche se poi le esperienze sono sicuramente soggettive. Ho capito che sono tanti, troppi, i giudizi negativi, i consigli non richiesti e i commenti sgraditi solo perché non sono compresi o sono diversi dai propri. Eppure tutti i genitori sono uguali, anche se fanno delle scelte diverse. Tutte le mamme condividono la stessa missione: fare ciò che è meglio per i propri figli, anche se si scelgono strade e percorsi completamente ... Leggi su dilei (Di lunedì 3 maggio 2021) Se è vero che dovremmo sempre lasciare liberi gli altri di agire e di fare le loro scelte, è vero anche che l’irresistibile mania digli altri ci rende schiave di un circolo vizioso. È questo è vero soprattutto quando si diventa genitori, o quando ancora non lo si è. Io l’ho fatto. Io ho giudicato. E poi sono stata giudicata. Ho capito che essere mamma è bellissimo, gioioso e faticoso. È travolgente per tutte quante le donne, anche se poi le esperienze sono sicuramente soggettive. Ho capito che sono tanti, troppi, i giudizi negativi, i consigli non richiesti e i commenti sgraditi solo perché non sono compresi o sono diversi dai propri. Eppure tutti i genitori sono uguali, anche se fanno delle scelte diverse. Tutte le mamme condividono la stessa missione: fare ciò che è meglio per i propri figli, anche se si scelgono strade e percorsi completamente ...

