Il generale Figliuolo: «Valutiamo AstraZeneca anche per gli under 60: sfruttiamo tutti i vaccini che abbiamo» – Il video (Di lunedì 3 maggio 2021) «La campagna vaccinale sta procedendo secondo quanto prefigurato». Il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo ha commentato l’andamento della somministrazione dei vaccini alla popolazione. L’occasione è stata l’inaugurazione nella mattinata del 4 maggio del centro vaccinale del Polo natatorio di Ostia, dove il generale ha fatto il punto della situazione e parlato anche dell’ipotesi di inoculare AstraZeneca agli under 60. «I vaccini vanno impiegati tutti», ha riferito Figliuolo sul vaccino anglo-svedese, «ne sto parlando con Iss e con il Cts dell’Aifa, ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimali: se non impieghiamo tutti i vaccini il ritmo della campagna non ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 maggio 2021) «La campagna vaccinale sta procedendo secondo quanto prefigurato». Il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paoloha commentato l’andamento della somministrazione deialla popolazione. L’occasione è stata l’inaugurazione nella mattinata del 4 maggio del centro vaccinale del Polo natatorio di Ostia, dove ilha fatto il punto della situazione e parlatodell’ipotesi di inoculareagli60. «Ivanno impiegati», ha riferitosul vaccino anglo-svedese, «ne sto parlando con Iss e con il Cts dell’Aifa, ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimali: se non impieghiamoil ritmo della campagna non ...

BentivogliMarco : il dato del #1maggio2021 è veramente alto. Significa che a in questo mese si può ribaltare la situazione. Grazie a… - BeaLorenzin : Per il secondo giorno consecutivo l'Italia ha superato quota 500 mila vaccinazioni anti-Covid somministrate in 24 o… - riotta : Malgrado record del mezzo milione di dosi, il generale #Figliuolo (in divisa, come capita ai soldati) riconosce… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Il generale Figliuolo pensa ad AstraZeneca per tutti grazie a casistica inglese che esclude rischi statisticamente signific… - red_hot_chili_y : RT @albertoinfelise: - Ti amo. - Grazie al generale Figliuolo. -