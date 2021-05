Il Dortmund blinda Haaland | il ds sicuro | ' Resta'

Ultime Notizie dalla rete : Dortmund blinda

Corriere dello Sport.it

" So che Erling Haaland giocherà per il Borussiala prossima stagione . È totalmente d'accordo, lo vedo tutti i giorni e posso dire che si identifica completamente con il club ". Queste le ...Il Borussia lo'Erling Haaland resterà qui'. Lo ha ribadito Michael Zorc , direttore sportivo del Borussia, ai microfoni di Sky Deutschaland . Il suo agente Mino Raiola si era già ...La Fiorentina vuole blindare Dragowski e a fine stagione metterà in piedi le trattative per il rinnovo In una stagione complicata come quella che sta attraversando la Fiorentina, spiccano le ottime pr ...Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Zorc, ha parlato del futuro di Erling Braut Haaland Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, parla in maniera chiara ai microfoni di Sky Deu ...