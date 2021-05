Il domicilio è inviolabile Speranza ricordi la Carta | perché la polizia non può entrare nelle abitazioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 maggio 2021) I diritti non sono una conquista per sempre. Vanno sempre curati e difesi. Basta un momento di distrazione ed eccoci regredire di decenni e addirittura secoli. Prova ne è ciò che sta avvenendo, non soltanto in Italia, nell'ultimo anno per effetto della pandemia. In nome della tutela del diritto alla Salute, che rappresenta un diritto costituzionale, sono stati calpestati altri diritti di pari rango, quindi non meno importanti né inferiori in base alla gerarchia delle fonti, come il diritto al lavoro o quello di movimento, tanto per fare qualche esempio. L'aspetto più raccapricciante di codesto fenomeno, ossia di tale eccezionalità che si sta trasformando pericolosamente in prassi senza che i cittadini si scompongano, risiede nel fatto che ogni dì le nostre libertà fondamentali vengono oltraggiate eppure noi lo accettiamo, anzi ci risulta persino normale e necessario che questo accada. ...