Il discorso da re di Harry: il principe, senza Meghan Markle, trionfa al mega concerto Vax Live (Di lunedì 3 maggio 2021) Il discorso del re. Di Re Harry, portato in trionfo dai “sudditi” americani. Con tanto di standing ovation. Da rockstar! Il principe Harry (36 anni) è apparso in pubblico per la prima volta dal funerale di nonno principe Filippo (e dalla fuga/ritorno immediato in California). Con Meghan Markle rimasta a casa, Harry è salito sul palco del Vax Live. Il mega concerto che verrà trasmesso negli USA l’8 maggio. Un vero trionfo, al S0-Fi Stadium di Los Angeles, location della registrazione. E ogni riferimento al Live Aid di mamma Lady Diana non è puramente casuale. Il principe Harry sul palcoscenico del Global Citizen VAX Live: The Concert ... Leggi su amica (Di lunedì 3 maggio 2021) Ildel re. Di Re, portato in trionfo dai “sudditi” americani. Con tanto di standing ovation. Da rockstar! Il(36 anni) è apparso in pubblico per la prima volta dal funerale di nonnoFilippo (e dalla fuga/ritorno immediato in California). Conrimasta a casa,è salito sul palco del Vax. Ilche verrà trasmesso negli USA l’8 maggio. Un vero trionfo, al S0-Fi Stadium di Los Angeles, location della registrazione. E ogni riferimento alAid di mamma Lady Diana non è puramente casuale. Ilsul palcoscenico del Global Citizen VAX: The Concert ...

