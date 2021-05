Il delirio di Saviano: "1 milione di migranti al Sud" (Di lunedì 3 maggio 2021) Per lo scrittore campano la soluzione per ovviare al crollo demografico nel Paese è sempre la stessa: "Urgente accogliere un milione di migranti e renderli cittadini italiani". L'ira del centrodestra Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 maggio 2021) Per lo scrittore campano la soluzione per ovviare al crollo demografico nel Paese è sempre la stessa: "Urgente accogliere undie renderli cittadini italiani". L'ira del centrodestra

infoitinterno : Roberto Saviano manda su tutte le furie Giorgia Meloni: 'In Italia urge un milione di migranti? Ennesimo delirio' - GuerinoRaffaele : SRoberto Saviano manda su tutte le furie Giorgia Meloni: 'In Italia urge un milione di migranti? Ennesimo delirio' - Peppe91176 : @robertosaviano : nel meridione bisogna accogliere 1 milione di migranti. @GiorgiaMeloni : il delirio del solito ra… - fisco24_info : Saviano e l'intervista a Libération, ira Meloni e Salvini: Le parole dello scrittore sui migranti nel mirino del ce… - Nina70747367 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Saviano non ha capito che anche lui dovrebbe andare via dal sud.Caro Saviano è l'ora che volge al delirio. -