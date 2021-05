Il Covid riduce la speranza di vita: a Bergamo di 4,3 anni per gli uomini e 3,2 per le donne (Di lunedì 3 maggio 2021) Se non facciamo distinzione tra uomini e donne, la speranza di vita alla nascita scende oggi a 82 anni rispetto al 2019. Dividendo i generi, invece, va peggio agli uomini: per loro la loro speranza di vita alla nascita scende a 79,7 anni, mentre per le donne si attesta a 84,4 anni. A 65 anni la speranza di vita scende a 19,9 anni (18,2 per gli uomini, 21,6 per le donne). L’eccesso di mortalità si registra chiaramente nelle età più fragili: per gli uomini nella fascia tra gli 80 e gli 89 anni (circa 22 mila decessi in più dell’anno precedente) mentre per le ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 maggio 2021) Se non facciamo distinzione tra, ladialla nascita scende oggi a 82rispetto al 2019. Dividendo i generi, invece, va peggio agli: per loro la lorodialla nascita scende a 79,7, mentre per lesi attesta a 84,4. A 65ladiscende a 19,9(18,2 per gli, 21,6 per le). L’eccesso di mortalità si registra chiaramente nelle età più fragili: per glinella fascia tra gli 80 e gli 89(circa 22 mila decessi in più dell’anno precedente) mentre per le ...

