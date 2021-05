Il Covid ha cancellato l'influenza, nel mondo (Di lunedì 3 maggio 2021) Ad annate con un numero così basso di casi di influenza la nostra generazione non era abituata. Secondo l'agenzia dell'Unione Europea "European Centre for Disease Prevention and Control" (Ecdc), in Europa nella stagione 2020-2021 c'è stato un solo decesso e 30 casi di pazienti finiti all'ospedale per influenza. Nelle stagioni pre-Covid le cifre erano ben altre, dell'ordine dei milioni. Nello specifico caso dell'Italia, l'incidenza annuale delle patologie simil-influenzali si è ridotta quest'anno a circa un quarto, e il numero delle morti è passato dai diecimila annuali di media a zero. Tuttavia, il fenomeno non riguarda solo l'Italia e l'Europa ma tutto il mondo. Negli Stati Uniti, come rivela una stima del Centers for Disease Control and Prevention, nella stagione 2020-2021 ci sono state 600 morti ... Leggi su panorama (Di lunedì 3 maggio 2021) Ad annate con un numero così basso di casi dila nostra generazione non era abituata. Secondo l'agenzia dell'Unione Europea "European Centre for Disease Prevention and Control" (Ecdc), in Europa nella stagione 2020-2021 c'è stato un solo decesso e 30 casi di pazienti finiti all'ospedale per. Nelle stagioni pre-le cifre erano ben altre, dell'ordine dei milioni. Nello specifico caso dell'Italia, l'incidenza annuale delle patologie simil-li si è ridotta quest'anno a circa un quarto, e il numero delle morti è passato dai diecimila annuali di media a zero. Tuttavia, il fenomeno non riguarda solo l'Italia e l'Europa ma tutto il. Negli Stati Uniti, come rivela una stima del Centers for Disease Control and Prevention, nella stagione 2020-2021 ci sono state 600 morti ...

