Il Covid chiude i Casinò della Svizzera (Di lunedì 3 maggio 2021) Così come accaduto in Italia, anche i casino della Svizzera, da novembre in poi, hanno deciso di chiudere nel pieno rispetto delle misure contenitive come prevenzione al Covid-19. Sono diversi, infatti, i cantoni che hanno scelto di procedere autonomamente nel paese elvetico, tra cui quelli di Vallese, Neuchatel, Ginevra, Friburgo, Giura e Vaud oltre quello di Berna che, in più rispetto agli altri precedentemente elencati ha scelto di chiudere anche le sale gioco contestualmente al Casinò fino a nuovo ordine. La scelta di chiudere i Casinò, secondo normativa federale, è stata demandata ai singoli Cantoni, motivo per cui tutto lo scenario ha deciso di muoversi in modo omogeneo, nonostante i cantoni ticinesi siano rimasti gli unici ad operare secondo ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 3 maggio 2021) Così come accaduto in Italia, anche i casino, da novembre in poi, hanno deciso dire nel pieno rispetto delle misure contenitive come prevenzione al-19. Sono diversi, infatti, i cantoni che hanno scelto di procedere autonomamente nel paese elvetico, tra cui quelli di Vallese, Neuchatel, Ginevra, Friburgo, Giura e Vaud oltre quello di Berna che, in più rispetto agli altri precedentemente elencati ha scelto dire anche le sale gioco contestualmente alfino a nuovo ordine. La scelta dire i, secondo normativa federale, è stata demandata ai singoli Cantoni, motivo per cui tutto lo scenario ha deciso di muoversi in modo omogeneo, nonostante i cantoni ticinesi siano rimasti gli unici ad operare secondo ...

