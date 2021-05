Il caso Fedez e le follie da Concertone | ddl Zan nuovo barometro per capire la ' civiltà' del Paese

AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - BentivogliMarco : Insisto, ma i politici che hanno fatto nomine Rai (e in questo caso quelle di rai3) e oggi danno solidarietà a Fed… - ale_dibattista : Molti politici stamattina hanno deciso di scagliarsi contro la censura dopo il caso #Fedez-RAI di ieri. Bene, tutta… - Uselli_PsyD : RT @stanzaselvaggia: La cosa migliore che ho letto sul caso Fedez, oggi. - Silvia_Mio86 : RT @BentivogliMarco: Insisto, ma i politici che hanno fatto nomine Rai (e in questo caso quelle di rai3) e oggi danno solidarietà a Fedez,… -

Ultime Notizie dalla rete : caso Fedez

... solo in modo diverso, magari in sottofondo il soundtrack sarà di(o di Achille Lauro o i Maneskine, fa lo stesso: conta solo non essere 'omofobici'), e useranno anche questo '' per farlo ...Che, forse non a, è quanto contenuto in una proposta di legge del Pd, rilanciata ieri dal suo ... già dal pomeriggio di sabato, battibeccavano via social con, "consigliandogli" caldamente di ...Caro Beppe, il PD chiede le dimissioni dei dirigenti RAI per il caso Fedez. Pensavo che l'ultimo stadio della distruzione di un partito strutturato basato sulla selezione di una classe dirigente e non ...Salvini sostiene di non avere nulla a che fare con le nomine dei vertici di viale Mazzini. Peccato che abbia nominato sia il presidente che l'amministratore delegato. Anche se ora non lo ricorda ...