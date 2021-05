Il Caldo FURIOSO di Maggio e le TORMENTE

(Di lunedì 3 maggio 2021) Meteo2021 tormentato da vari eventi.Ci mancava, o forse no… Fate un po’ voi, fatto sta che fino a questo momento non è stata una Primavera calda tantomeno secca. Le condizioni meteo si sono mostrate spesso turbolente, spesso fresche o addirittura fredde e quello che poteva rappresentare uno spauracchio stagionale – ovvero l’Anticiclone Africano – è stato costretto a rimanere nell’ombra. Quanto avvenuto è sicuramente figlio delle particolari dinamiche atmosferiche invernali, in particolar modo della Nina e di tutto quel che ruota attorno al Vortice Polare. Vortice Polare che, come saprete, sta andando in dissoluzione. Idem la Nina. Significa che stanno venendo a mancare le due colonne portanti di quella circolazione atmosferica emisferica che ha lasciato spazio a frequenti ondate di maltempo e alle varie irruzioni fredde. Strascichi che stanno terminando, ...

Potrebbero esserci varie ondate di, diafricano , ma potrebbero durare poco. Eccezionali in termini di intensità, non di durata. Ildovrebbe farsi sentire maggiormente ad ...