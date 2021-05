Il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri nel Fortore

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel week-end del 1° Maggio idella Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno dispiegato un ampio dispositivo di controllo della circolazione stradale nel territorio della Val, controllando 103 veicoli e 118 persone. Sono state elevate 8 contravvenzioni al Codice della Strada per complessivi 2.484 euro. In particolare, 4 patenti di guida ritirate sulla SS 212 “Fortorina” nel territorio di San Marco dei Cavoti per sorpasso su striscia continua in prossimità di una curva; 2 autovetture sequestrate con ritiro dei documenti di circolazione in quanto sprovviste di copertura assicurativa e 2 conducenti sanzionati poiché sprovvisti dei documenti di circolazione. Nel corso dei, a Ginestra degli Schiavoni veniva sanzionato amministrativamente per 533,33 euro un uomo della provincia ...