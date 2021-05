I risultati di Serie A | 34ª giornata | battaglia per Champions e salvezza La classifica

(Di lunedì 3 maggio 2021) Idella 34esimadel campionato diA hanno regalato sorprese, l’Inter è campione d’Italia. Nel primo match pareggio tra Verona e Spezia, 1-1 il risultato finale. Colpo in trasferta della squadra di Antonio Conte che ha avuto la meglio del Crotone, i calabresi sono aritmeticamente inB. Il Milan torna al successo contro il Benevento. Nel lunch match gol e spettacolo tra Lazio e Genoa, finisce 4-3. Bellissima gara tra Bologna e Fiorentina, 3-3 il risultato finale. Il Cagliari ferma il Napoli (1-1), il Sassuolo pareggia contro l’Atalanta e regala il titolo all’Inter. Vittoria in rimonta della Juventus contro l’Udinese. Ok la Sampdoria contro la Roma. Vince il Torino, il Parma è ufficialmente inB. Tutti ie come cambia la ...

QUOTIDIANO.NET

Umberto Tessier)A, CLASSIFICA/ La Roma crolla a Marassi! Diretta gol live LA SBLOCCA VOJVODA! Torino che attacca con il Parma che punta sul contropiede, questo il canovaccio tattico ... Il primo gol in Serie A di Mergim Vojvoda permette al Torino di superare il Parma all'Olimpico Grande Torino e di fare un bel balzo verso la salvezza, soprattutto in virtù dei risultati ...