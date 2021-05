I dubbi sul conto «privato» del M5S da 7 milioni di euro (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo il divorzio tra Rousseau e il Movimento 5 stelle per il mancato versamento dei 450mila euro che gli eletti devono alla piattaforma di Casaleggio, resta il nodo sul conto privato del "Comitato per le rendicontazioni/rimborsi del M5s". Da oltre 7 milioni di euro. Dal 2018 infatti le restituzioni degli eletti del Movimento 5 Stelle confluiscono in un conto privato intestato inizialmente al capo politico Luigi di Maio insieme e ai capigruppo di Camera e Senato Francesco d'Uva e Stefano Patuanelli. Un conto passato poi con atto notarile del 2 marzo 2021 a Vito Crimi insieme ai rispettivi nuovi capigruppo di Camera e Senato Davide Crippa e Gianluca Perilli. Fino ad agosto 2018 le restituzioni finivano nel "Fondo di garanzia per le piccole e medie ... Leggi su panorama (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo il divorzio tra Rousseau e il Movimento 5 stelle per il mancato versamento dei 450milache gli eletti devono alla piattaforma di Casaleggio, resta il nodo suldel "Comitato per le rendicontazioni/rimborsi del M5s". Da oltre 7di. Dal 2018 infatti le restituzioni degli eletti del Movimento 5 Stelle confluiscono in unintestato inizialmente al capo politico Luigi di Maio insieme e ai capigruppo di Camera e Senato Francesco d'Uva e Stefano Patuanelli. Unpassato poi con atto notarile del 2 marzo 2021 a Vito Crimi insieme ai rispettivi nuovi capigruppo di Camera e Senato Davide Crippa e Gianluca Perilli. Fino ad agosto 2018 le restituzioni finivano nel "Fondo di garanzia per le piccole e medie ...

