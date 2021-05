I Ciontoli vanno in carcere: la (pesante) sentenza (Di lunedì 3 maggio 2021) Gli Ermellini rigettano il ricorso dei legali dei Ciontoli e confermano le decisioni dei giudici della Corte d'Appello: 14 anni ad Antonio Ciontoli, 9 anni e 4 mesi a moglie e figli Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 maggio 2021) Gli Ermellini rigettano il ricorso dei legali deie confermano le decisioni dei giudici della Corte d'Appello: 14 anni ad Antonio, 9 anni e 4 mesi a moglie e figli

