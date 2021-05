Hockey ghiaccio | una vittoria e una sconfitta per l’Italia nelle amichevoli contro la Francia

(Di lunedì 3 maggio 2021) Unae una: è questo il bilancio per la Nazionale italiana diche ha ripreso il proprio cammino dopo un anno e mezzo di inattività a causa del contesto pandemico. Ad Aosta, la formazione tricolore ha sconfitto nel primo match amichevole laper 1-0. Dopo aver subito le iniziative transalpine nel primo tempo, gli azzurri nei due restanti periodi hanno reagito e sono andati a segno con Miceli, gestendo in maniera autorevole il vantaggio conseguito. Una partita nella quale si sono visti diversi volti nuovi, uno su tutti quello di coach Greg Ireland. Nel secondo confronto con i francesi, andato in scena a Megève, la compagine di casa ha sconfitto per 4-1 la Nazionale. I transalpini hanno saputo fare la differenza nella ripresa, dopo un primo tempo concluso a reti ...

L' Italia dell'su, dopo il successo di sabato sera, cadono in amichevole a Mageve contro la Francia incassando ben quattro reti. L'unico gol azzurro è realizzato Daniel Frank , il quale non ha ...Giovanni Morini non ha preso parte alle prime due amichevoli giocate dalla nazionale italiana contro la Francia, in preparazione al Campionato mondiale di Top division disu. L'attaccante comasco (26 anni) ha lasciato il ritiro a Bressanone e dovrà rinunciare anche alla rassegna iridata. "A seguito dei problemi fisici avuti durante tutta la stagione non ...Una vittoria e una sconfitta: è questo il bilancio per la Nazionale italiana di hockey ghiaccio che ha ripreso il proprio cammino dopo un anno e mezzo di inattività a causa del contesto pandemico. Ad ...La rivalità tra Italia e Svizzera risale ai tempi dell’hockey pionieristico, si è accesa nel secondo dopoguerra, soprattutto quando le due Nazionali si equivalevano in tasso tecnico dando vita a […] ...