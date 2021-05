Halo Infinite continua lo sviluppo e 343 Industries ha grandi piani per gli aggiornamenti di quest' estate

(Di lunedì 3 maggio 2021)ha ricevuto un intero anno aggiuntivo dida 343e Microsoft grazie al suo rinvio e, a quanto pare, tutti i segnali ino momento sembrano suggerire che lo sparatutto abbia visto alcuni importanti miglioramenti. 343 ha condivisoregolari sul gioco, più recentemente ha parlato delle sue opzioni grafiche per PC, delle sue funzionalità multiplayer, mostrando nuovi screenshot e altro ancora, e sembra che ci siano altre novità in arrivo. In un aggiornamento recentemente pubblicato suWaypoint, il direttore creativo Joseph Staten ha affermato che 343ha in atto"gloriosi" per glidi...

Nonostante il periodo ancora incerto ed il costante rinvio di molti titoli, tra cui l'attesissimo, le macchine ancora oggi non hanno avuto quell'incredibile salto di qualità che ci si ...Atteso all'uscita sul mercato lo scorso novembre 2020 , come parte della lineup di lancio di Xbox Series X e S ,si è preso un intero anno di sviluppo in più, cosicché 343 Industries potesse garantire il massimo standard qualitativo possibile per l'ultimo capitolo della storica saga FPS. E, stando ...Halo Infinite: 343 Industries ha grandi piani per gli aggiornamenti di questa estate, probabilmente vedremo l'atteso gioco in azione.Secondo una fonte a quanto pare attendibile, Xbox Series X e S sarà pieno di RPG, Microsoft ne starebbe sviluppando ben 10.