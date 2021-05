Hakimi a El Chiringuito | «Scudetto importante | ma il Real era casa mia…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 maggio 2021) Achrafè stato uno dei protagonisti dellodell’Inter: le dichiarazioni dell’esterno marocchino a ElAchrafè intervenuto ai microfoni della nota trasmissione spagnola El, parlando dell’Inter Campione d’Italia, ma anche ovviamente del suo rapporto con ilMadrid. Le dichiarazioni.– «Ho passato la giornata aguardando Sassuolo-Atalanta: è un titolo che conta molto per me perché nell’Inter mi sento. Non vedo l’ora di festeggiare con i miei famigliari: hanno fatto tanti sacrifici per me e se lo meritano, soprattutto mia madre, una delle persone che più ha lottato per me. Sono contento, non posso lamentarmi della mia prima stagione in Italia. Zidane e Florentino? ...