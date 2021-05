Ha vissuto 32 anni da solo sull'isola di Budelli, ora dice basta: "Mi sono rotto, me ne vado" (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo 32 anni da eremita sull'isola di Budelli , perla incastonata nell’ arcipelago della Maddalena , davanti alla costa settentrionale della Sardegna, Mauro Morandi ha deciso di andar via , per trasferirsi... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo 32da eremitadi, perla incastonata nell’ arcipelago della Maddalena , davanti alla costa settentrionale della Sardegna, Mauro Morandi ha deciso di andar via , per trasferirsi...

chetempochefa : “Torno in Italia felice di aver vissuto un’esperienza irripetibile nata per un messaggio importante, che condivido… - corradoformigli : Da anni @mariocalabresi dedica al terrorismo degli anni ‘70 pagine memorabili. Non c’è solo il vissuto personale pr… - zazoomblog : Ha vissuto 32 anni da solo sullisola di Budelli ora dice basta: Mi sono rotto me ne vado - #vissuto #sullisola… - webartisanit : @rocco_tanica Ah Rob Temple... lo adoravo anni fa. Lui, sempre vissuto all'ombra della popolarità della sorella: ri… - Crissi40bis : RT @atenanevermind: Felice di aver vissuto gli anni d'oro della Marvel, non so se riusciranno a migliorare. -