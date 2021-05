Ha ragione Fedez: il Vaticano ha investito in aziende che producono la «pillola del giorno dopo» (Di lunedì 3 maggio 2021) Il 2 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare la notizia secondo cui il Vaticano avrebbe investito «più di 20 milioni di euro in un’azienda farmaceutica che produce la pillola del giorno dopo». Tale affermazione è contenuta nel monologo pronunciato dal cantante Fedez lo scorso 1 maggio nel corso dell’annuale concerto organizzato dai sindacati in occasione della festa dei lavoratori. Le parole di Fedez sono disponibili a questo link e il passaggio oggetto della nostra verifica inizia al minuto 04:35. Si tratta di una notizia vera. L’informazione è stata svelata da un’inchiesta mandata in onda il 26 aprile 2021 dalla trasmissione di Rai 3 Report (qui dal minuto 13:22) secondo cui il Vaticano è stato ... Leggi su facta.news (Di lunedì 3 maggio 2021) Il 2 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare la notizia secondo cui ilavrebbe«più di 20 milioni di euro in un’azienda farmaceutica che produce ladel». Tale affermazione è contenuta nel monologo pronunciato dal cantantelo scorso 1 maggio nel corso dell’annuale concerto organizzato dai sindacati in occasione della festa dei lavoratori. Le parole disono disponibili a questo link e il passaggio oggetto della nostra verifica inizia al minuto 04:35. Si tratta di una notizia vera. L’informazione è stata svelata da un’inchiesta mandata in onda il 26 aprile 2021 dalla trasmissione di Rai 3 Report (qui dal minuto 13:22) secondo cui ilè stato ...

virginiaraggi : .@Fedez è stato un grande e ha ragione. Bisogna ripartire dal lavoro, dal sostegno a chi è rimasto indietro e dai diritti di tutti. - nzingaretti : Ha ragione @Fedez anche su concerti e sullo spettacolo. Come per le partite di calcio siamo pronti per offrire assi… - ElisaDospina : @GuidoCrosetto @Fedez Potremmo anche mandare i nomi degli indagati del tuo partito così che @Fedez , che a quanto m… - UDeglistronzi : @alessabocchi @Fedez Ha ragione @Fedez cazzo c’entra il figlio di Grillo? Non è perché ha detto una cosa mo deve di… - PartitoBruxista : @GuidoCrosetto @Fedez Chiedo a Crosetto, politico di lungo corso: da che mondo è mondo, i personaggi dello spettaco… -