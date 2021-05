Guido Rasi: "AstraZeneca può andare a tutti, raccomandazione Aifa è superabile" (Di lunedì 3 maggio 2021) La raccomandazione dell’Agenzia italiana del farmaco di somministrare il vaccino AstraZeneca a chi ha più di 60 anni “è superabile”. Perché, spiega il professore Guido Rasi, “ci sono parametri chiari sulla base dei quali si può valutare l’utilizzo di questo vaccino per le diverse fasce d’età”. Da oggi l’ex direttore dell’Ema è il nuovo consulente del commissario straordinario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, per la campagna vaccinale. HuffPost lo ha raggiunto al telefono poco prima che incontrasse Figliuolo per accettare ufficialmente il nuovo, prestigioso, incarico. Le parole dell’ex direttore dell’Ema sul vaccino AstraZeneca confermano quella che si annuncia come una decisione imminente che segnerà una nuova svolta nella nostra campagna vaccinale: ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Ladell’Agenzia italiana del farmaco di somministrare il vaccinoa chi ha più di 60 anni “è”. Perché, spiega il professore, “ci sono parametri chiari sulla base dei quali si può valutare l’utilizzo di questo vaccino per le diverse fasce d’età”. Da oggi l’ex direttore dell’Ema è il nuovo consulente del commissario straordinario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, per la campagna vaccinale. HuffPost lo ha raggiunto al telefono poco prima che incontrasse Figliuolo per accettare ufficialmente il nuovo, prestigioso, incarico. Le parole dell’ex direttore dell’Ema sul vaccinoconfermano quella che si annuncia come una decisione imminente che segnerà una nuova svolta nella nostra campagna vaccinale: ...

