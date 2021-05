Guida ufficiosa agli esports

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo l’affermazione e il fallimento del progetto Superlega si è parlato molto di videogiochi edcome unico settore attrattivo per le giovani generazioni, e quindi come mondo dominante nel futuro. Molto spesso, però, si parla dicome un monolite, quando invece assomigliano più che altro a una galassia di realtà diverse, ognuna con i propri punti di forza e di debolezza. Per questa ragione ho pensato fosse utile unaper orientarsi all’interno di questa galassia, parlando deglipiù importanti, a partire dai tre che rappresentato i veri e propri pilastri del circuito competitivo legato ai videogiochi: cioè Starcraft II, cioè “l’d’oriente” (cioè seguito maggiormente nei paesi orientali, a partire dalla Corea del Sud, la patria per eccellenza degli ...