Guardiani della Galassia Vol. 3: ufficializzato il logo e la nuova data d'uscita (Di lunedì 3 maggio 2021) Marvel Studios hanno ufficializzato una nuova data di uscita per Guardiani della Galassia Vol. 3 e il logo del progetto diretto da James Gunn Marvel Studios hanno ufficialmente mostrato il logo di Guardiani della Galassia Vol. 3 e hanno ufficializzato una nuova data di uscita per il nuovo film diretto da James Gunn, che arriverà il 5 maggio 2023. Come riportato da CBR, Marvel Studios ha distribuito su YouTube un video montaggio che include numerose sequenze tratte dai nuovi film Marvel in uscita nei prossimi anni. Come parte del video, lo studio ha ufficializzato una ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 maggio 2021) Marvel Studios hannounadiperVol. 3 e ildel progetto diretto da James Gunn Marvel Studios hanno ufficialmente mostrato ildiVol. 3 e hannounadiper il nuovo film diretto da James Gunn, che arriverà il 5 maggio 2023. Come riportato da CBR, Marvel Studios ha distribuito su YouTube un video montaggio che include numerose sequenze tratte dai nuovi film Marvel innei prossimi anni. Come parte del video, lo studio hauna ...

