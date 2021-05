Gruppo Zegna | partnership con Stellantis per elettrificazione della flotta aziendale

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – IlErmenegildo, società a conduzione familiare attiva nel settore dell’abbigliamento lifestyle di lusso, ha stretto un accordo con ilper il passaggio alle alimentazioni green per tutta la, che attualmente è di oltre 200 veicoli, entro il 2025. La nuova Car Policy Green delintroduce nel parco di auto aziendali vetture ibride plug-in e full electric al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico generato dalle emissioni di CO2. Inoltre, ilinstallerà colonnine di ricarica in tutte le proprie sedi e sosterrà i dipendenti con un maggior contributosul canone di noleggio per le auto plug-in e full electric. “La qualità dei nostri ...

Inoltre, ilinstallerà colonnine di ricarica in tutte le proprie sedi e sosterrà i dipendenti con un maggior contributo aziendale sul canone di noleggio per le auto plug - in e full ...Lutto a Borgosesia per la scomparsa di Giovanna Magni, esponente della famiglia che aprì la Manifattura Lane Borgosesia, oggi nelBaruffa. Il decesso è di qualche giorno fa. La ricorda anche il sindaco Paolo Tiramani: Il ricordo del nipote Nelle parole del nipote, Simone Boccaletti, tutto l'affetto per una donna di ...Sin dalla nascita nel 1910 lo sviluppo sostenibile è da sempre al centro della visione del Gruppo Zegna, impegnato attivamente nel perseguire la missione del fondatore Ermenegildo nella realizzazione ...Nell’ambito dei progetti a tutela dell’ambiente, il Gruppo Ermenegildo Zegna rafforza oggi la propria responsabilità promuovendo, in partnership con il Gruppo Stellantis, un programma che prevede il p ...