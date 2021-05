TV7Benevento : Grillo: Turri (Lega), 'da Macina nessun chiarimento su affermazioni gravi'... -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo Turri

Il Tempo

? È l'urlo di dolore di un papà. Vi vedo molto il lato umano. Quasi nulla di politico". Era ... Nel frattempo anche Robertodella Lega, Pierantonio Zanettin di Forza Italia, Lucia Annibali ...... alla luce delle gravi dichiarazioni rilasciate oggi', annuncia in una nota Roberto, capogruppo della Lega in Commissione Giustizia alla Camera. L'interrogazione è stata firmata anche da ...Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Anche il deputato della Lega Roberto Turri ha approfittato della presenta nell’Aula della Camera della sottosegretari alla Giustizia, Anna Macina, per ribadire le critiche p ...ROMA – Il caso Macina impazza per tutta la giornata. Lei, sottosegretaria alla Giustizia per conto di M5S, sospetta che Giulia Bongiorno, l’avvocata della ragazza che accusa il figlio di Grillo e altr ...