Grillo: Procura Tempio Pausania deposita nuova chiusura indagini per stupro di gruppo (Di lunedì 3 maggio 2021) Palermo, 3 mag. (Adnkronos) – La Procura di Tempio Pausania, guidata dal Procuratore Gregorio Capasso, ha depositato, come si apprende, il nuovo avviso di conclusione indagini per l'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo che vede indagati quattro giovani, tra cui Ciro Grillo, il figlio del garante del M5S. Ad accusarli, nel luglio del 2019, una studentessa italo-norvegese di 19 anni in vacanza in Costa Smeralda. Rimangono le accuse di violenza sessuale di gruppo, mentre è stato modificato, come anticipato nei giorni scorsi dall'Adnkronos, uno dei capi di imputazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

