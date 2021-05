Grillo | Macina in Aula Camera | Zanettin lamenta mancati chiarimenti per parole su Bongiorno

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Nuove polemiche nell’dellaper l’intervista rilasciata nelle settimane scorse dalla sottosegretaria alla Giustizia, Anna, nella quale avanzava perplessità sui comportamenti dell’avvocato e senatrice della Lega Giulia, a proposito dell’inchiesta che vede coinvolto il figlio di Beppe, Ciro. Questa mattina l’esponente dell’esecutivo era presente nell’Assemblea di Montecitorio durante l’esame del decreto legge in materia di sicurezza alimentare e il deputato di Forza Italia Pierantonio, capogruppo in commissione Giustizia, ne ha approfittato perre la mancanza dinonostante fosse stato sollecitato anche l’intervento della ministra, Marta Cartabia.“Vedo qui presente, ...

MauroCapozza : RT @simosimotw: Fenomenologia di Anna Macina, “pasionaria” pugliese tra Grillo, Bonafede e Di Maio | Il Foglio - cnc_elena : RT @gbongiorno66: Grillo: Bongiorno, da Macina accuse gravissime, la denuncio. - RitaBorsatti : RT @lIIlIIlIllIllIl: Continua il silenzio assordante di #Draghi e dei ministri #Franco e #Cartabia rispetto alle parole di #Durigon registr… - MariaAversano1 : RT @lIIlIIlIllIllIl: Continua il silenzio assordante di #Draghi e dei ministri #Franco e #Cartabia rispetto alle parole di #Durigon registr… - lIIlIIlIllIllIl : Continua il silenzio assordante di #Draghi e dei ministri #Franco e #Cartabia rispetto alle parole di #Durigon regi… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo Macina

Annache aveva posto il quesito se Salvini avesse visionato il video di. "Le uniche dichiarazioni sulle quali si dovrebbero concentrare i deputati 5 Stelle, sono quelle della ...... Daniele Franco e il leghista Edoardo Ziello che citava il caso Anna, la 5s che da sottosegretario alla Giustizia ha difeso il video di Beppesul figlio accusato di stupro.Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Nuove polemiche nell'Aula della Camera per l'intervista rilasciata nelle settimane scorse dalla sottosegretaria alla ...I genitori di Giulio a CTCF per prima volta dicono di avere paura Roma, 3 mag. (askanews) - "Riguardo al documentario, nei prossimi giorni presenteremo una querela per diffamazion ...